В Израиле с 25 сентября на две недели введут полный карантин, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он указал, что введение жесткого локдауна необходимо для борьбы со второй волной коронавируса.

«Чтобы спасти жизни израильтян, мы должны объявить полный карантин на две недели, который начнется в ближайшую пятницу и продлится до конца праздника Симхат Тора. После этого будут еще две недели карантина, надеюсь, не очень строгого, но говорю заранее: все зависит от показателей заболеваемости», — заявил премьер во время заседания правительственной комиссии по коронавирусу. Детали полного карантина премьер не представил.

18 сентября Израиль первым в мире ввел повторный карантин из-за опасений, что система здравоохранения не справится с растущим числом инфекций. Первый карантин продлился с марта по май. В сентябре в стране вновь стало увеличиватьсячисло инфицированных.

Minval.az