Рассмотрена жалоба на решение об отказе в замене меры пресечения бывшего Чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Сербии, Монтенегро, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова с содержания под стражей на домашний арест под залог.

На процессе председательствовал судья Рашад Абдулов. Согласно решению, суд не удовлетворил жалобу.

Напомним, что ранее в Насиминском районном суде было рассмотрено ходатайство адвоката в связи с изменением на домашний арест меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении Эльдара Гасанова. Суд не удовлетворил ходатайство.

Э.Гасанов был задержан сотрудниками СГБ. В отношении него выдвинуты обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 308-1.1 (нецелевое использование средств государственного бюджета, целевых бюджетных фондов или внебюджетных государственных фондов) Уголовного кодекса АР.

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