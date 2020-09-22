Те, кто перенес лихорадку денге, могут иметь определенный уровень иммунитета к коронавирусу COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на еще не опубликованное исследование, проведенное профессором американского Университета Дьюка Мигелем Николелисом.

Ученый, в частности, сравнил вспышки коронавируса и распространение лихорадки по географическому принципу. В итоге он выяснил, что в местах с более низкими показателями заражения коронавирусом и более медленным ростом заболеваемости в этом и прошлом годах отмечались интенсивные вспышки денге.

«Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2», говорится в исследовании.

По словам Николелиса, если его гипотеза окажется верной, то заболевание лихорадкой денге или иммунизация вакциной против нее может обеспечить определенный уровень иммунологической защиты от коронавируса.

Как отметил ученый, предыдущие исследования уже показывали, что у переболевших лихорадкой денге анализы могут давать ложноположительные результаты на антитела COVID-19. По мнению Николелиса, это указывает на иммунологическое взаимодействие между двумя вирусами, хоть они и принадлежат к разным семействам.

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