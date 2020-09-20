На территории хамама (бани) XIX века поселка Бузовны Хазарского района началась реализация проекта «Наше наследие – наша ответственность» (İrsimiz məsuliyyətimizdir), который реализуется по инициативе Министерства культуры Азербайджана и поддержке Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве, Фондом молодежи и Союзом волонтёрских организаций Азербайджана.

Баня была построена в XIX веке Мамедрзой Тахмазовым и длительное время находилась в пользовании жителей поселка Бузовны. Однако, по истечении времени прекратила деятельность и пришла в запустенье.

В акции по очистке и восстановлении территории приняли участие первый заместитель министра, и.о. министра культуры Анар Керимов, заместитель председателя, и.о. председателя госслужбы Азад Джафарли, председатель Главного управления Государственного комитета градостроительства и архитектуры Руфат Махмуд, исполнительный директор Фонда молодежи Фарид Джафаров и другие сотрудники ведомств, передает Тренд.

Анар Керимов подчеркнул, что главная цель проекта – сохранение национального наследия страны, пропаганда древней богатой истории народа, привлечение широкой общественности к этому процессу. Было отмечено, что на территории страны находится 6308 исторических объектов, охраняемых государством. В результате мониторингов будут составлены списки исторических объектов, проведены восстановительные и консервационные работы. Для этого также запланировано привлечение частного сектора, для которого будут созданы соответствующие условия и применены льготы. В рамках проекта «Наше наследие – наша ответственность» акции будут систематически проходить на территории других исторических объектов страны.



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