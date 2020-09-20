Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, ночью местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть юго-восточный ветер.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-20, днем 22-25, в Баку ночью 18-20, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 65-75, днем 45-50%.

В районах Азербайджана временами дожди, возможен град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-20, днем 25-28, в горах ночью 8-13, днем 15-18 градусов тепла.

Minval.az