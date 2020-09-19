Глава США Дональд Трамп заявил, что РФ создала свое гиперзвуковое оружие, похитив данные о нем у американской администрации, которую возглавлял Барак Обама.

Также американский лидер заявил, что у Соединенных Штатов есть «супер-пупер» ракета.

«Я называю ее супер-пупер, потому что она в пять раз быстрее, чем обычные ракеты. Но Россия получила эту информацию у администрации Обамы, она похитила ее, и создала свою ракету», — заявил Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Миннесота.

Президент США также сообщил, что у страны теперь есть ракета, которая намного быстрее и повторил свои предыдущие заявления о том, что Штаты создали «самое мощное оружие».

Политик выразил уверенность в том, что президенты России и Китая, а также других стран завидуют США.

«Они не знают, что конкретно у нас есть, но знают, что это что-то такое, о чем они раньше даже не слышали», — добавил Трамп.

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