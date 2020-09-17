Президент Ильхам Алиев поздравил президента Чили Себастьяна Пиньера по случаю 201-летия независимости республики.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Чили Себастьяна Пиньера по случаю 201-летия независимости республики.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2020/09/17 18:30
Раздел: Азербайджан
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