Европейский парламент не признает итоги президентских выборов в Беларуси и не считает Александра Лукашенко легитимным президентом, говорится в согласованном тексте соответствующей резолюции по итогам пленарной сессии ЕП.

«Подчеркиваем, что Европарламент в соответствии с позицией Европейского совета отвергает результаты так называемых президентских выборов в Беларуси от 9 августа, учитывая, что они прошли с вопиющими нарушениями всех международно признанных норм, не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси», — говорится в документе.

Minval.az