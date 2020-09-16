

Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности с Ираном, касающиеся американо-иранских отношений будут достигнуты вскоре после его переизбрания на пост главы государства.

«Я думаю, что сразу после наших выборов — американских выборов — если мы победим, мы заключим сделку с Ираном. Я считаю, что мы собираемся заключить сделку с Ираном», — сказал он журналистам президентского пула перед отлетом в Филадельфию.

Трамп добавил: «Я бы сказал, сразу после выборов — в течение недели, может быть, месяца — в течение очень короткого периода Иран вернется и скажет: «Давайте все это проработаем».

«Иран страдает, к сожалению, а я не хочу, чтобы они страдали, но их экономика пошла ко дну», — сказал президент США.

Вместе с тем, президент отметил, что, по его мнению, «они хотят заключить сделку, но предпочли бы иметь дело с сонным Джо Байденом, а не со мной, поскольку, вы знаете, мы собираемся заключить сделку, но я заключу очень честную сделку».

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