Единство, сплоченность и солидарность перед лицом угроз будущему и жизненным интересам Турции и Азербайджана стали примером для всего мира, что было продемонстрировано и в дни освобождения Баку от дашнаков и большевиков.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По информации Управления по связям при администрации турецкого лидера, президент Эрдоган поздравил Ильхама Алиева и весь народ Азербайджана по случаю освобождения Баку от армянских дашнаков и большевиков.

Президент Турции напомнил, что 102 года назад Кавказская исламская армия под командованием Нури Паши прибыла из Анатолии на помощь братскому Азербайджану, где добилась исторической победы, сражаясь плечом к плечу с Национальной армией Азербайджана. Турецкий лидер отдал дань уважения памяти героев 1918 года.

Турецкий лидер подчеркнул решимость к дальнейшему углублению сотрудничества Турции и Азербайджана в свете лозунга «Одна нация — два государства».

Эрдоган сказал, что Турция разделяет гордость и счастье братского Азербайджана. Турция будет всегда поддерживать Азербайджан.

Minval.az