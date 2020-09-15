Германия должна остановить строительство газопровода «Северный поток-2», так как Россия систематически нарушает международное право. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава польского правительства объяснил, что после ситуации с Алексеем Навальным, с точки зрения Варшавы, конструктивный диалог между Москвой и Европой невозможен. Кроме того, польский премьер напомнил другие неприемлемые действия России на международной арене, «начиная от разжигания ситуации в Нагорном Карабахе и заканчивая агрессией в Грузии и на Украине». «Нельзя издалека грозить России указательным пальцем, а потом ввязаться в проект «Северный поток-2» с «Газпромом»», — написал Моравецкий.

Кроме того, в Польше считают, что «Северный поток-2» подрывает энергетическую политику Евросоюза. По мнению Моравецкого, он открывает российским олигархам новые финансовые вливания и увеличивает влияние Москвы на Германию.

Minval.az