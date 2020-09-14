В мире за минувшие сутки было выявлено 307 930 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель с начала пандемии. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября — 306 857 заболевших, передает «РИА Новости».

ВОЗ указывает, что в общей сложности в мире подтверждено свыше 28,6 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 917 тыс. заболевших.

На первом месте по заболеваемости находятся США. Там зарегистрировано свыше 6,7 млн случаев заражения. Далее следуют Индия (более 4,8 млн) и Бразилия (более 4,3 млн).

Minval.az