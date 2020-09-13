Президент России Владимир Путин не верит, что акции протеста в Беларуси приведут к свержению Александра Лукашенко. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пять близких к Кремлю источников.

При этом, по словам собеседников издания, в российском руководстве были ошеломлены масштабами белорусских протестов.

Москва не доверяет Лукашенко, но не хочет допустить прихода оппозиции к власти в Беларуси путем уличных акций. Поэтому Россия продолжит поддерживать Лукашенко, подталкивая его к постепенной передаче власти, пишет Bloomberg.

Minval.az