Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) предупредил Бахрейн о возмездии за нормализацию отношений с Израилем.

«Правителям-тиранам Бахрейна стоит ожидать жесткого возмездия со стороны борцов за освобождение Иерусалима, мусульман и благочестивых людей этой страны», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Sepah News, связанном с КСИР.

КСИР отметил, что власти Бахрейна совершили «предательство» и «глупую оплошность», лишенную какой-либо законности, на что они получат надлежащий ответ.

Minval.az