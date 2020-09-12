Бахрейн и Израиль договорились установить дипломатические отношения. Об этом сообщил в своем твиттере президент США Дональд Трамп, при посредничестве которого это произошло.

В совместном заявлении Израиля, Бахрейна и США подчеркивается, что это соглашение является «историческим прорывом для достижения мира на Ближнем Востоке». Торжественная церемония подписания дипломатических документов состоится в Вашингтоне 15 сентября.

В Палестине раскритиковали действия Бахрейна, назвав их «предательством Иерусалима и палестинцев».

В середине августа в рамках аналогичной сделки при посредничестве Трампа о нормализации отношений с Израилем договорились Объединенные Арабские Эмираты.

Minval.az