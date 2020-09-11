Новый грузовой поезд маршрута Китай — Европа, который свяжет город Цзиньхуа провинции Чжэцзян на востоке Китая со столицей Азербайджана Баку, был запущен 10 сентября, сообщает агентство Синьхуа.

Поезд везет 100 двадцатифутовых единиц товара, включая электрические инструменты, аппаратное обеспечение и товары для дома. Ожидается, что он прибудет в Баку в течение 15−18 дней. Это составляет всего две трети времени, которое требовалось для транспортировки грузов по суше и морю ранее, сообщили в компании China Railway Shanghai Group Co., Ltd.

Станция Цзиньхуа обслуживает 12 маршрутов грузовых поездов Китай — Европа. С начала этого года со станции отправилось в общей сложности 210 грузовых поездов Китай-Европа, перевозивших 17 286 двадцатифутовых эквивалентов груза.

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