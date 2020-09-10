Полиция в Берлине увеличила число сотрудников, охраняющих политика Алексея Навального в клинике «Шарите», в связи с угрозой нового нападения, сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственные данные. Охрана госпиталя «Шарите» была усилена после того, как стало ясно, что Навальный все помнит, так как это делает его положение более опасным.

По данным издания, управление уголовной полиции Берлина увеличило число задействованных сотрудников и усилило меры контроля.

По данном источника The Insider, немецкие спецслужбы готовятся не только к физическим угрозам Навальному, но и к «дезинформационному шторму», включая попытки дискредитировать клинику «Шарите».

Врачи разрешили допускать к Навальному посетителей (раньше его могли навещать только сами врачи и жена). Но для встречи с политиком нужно преодолеть три кордона охраны, пишет The Insider.

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