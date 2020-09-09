Сербия отменит участие в совместных учениях с Россией и Беларусью «Славянское братство». Об этом говорится в заявлении министерства обороны страны.

Как заявил министр обороны Александр Вулин, такое решение было принято под давлением Евросоюза, который требовал отказаться от учений в связи с ситуацией в Беларуси, угрожая перспективами «европейского будущего» Сербии.

По словам Вулина, на этом фоне правительство Сербии решило приостановить вообще все совместные учения с другими странами на ближайшие шесть месяцев.

Minval.az