Штаб бывшего претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико сообщил о задержании члена президиума Координационного совета оппозиции Максима Знака. Об этом сообщает РИА Новости.

«Судя по фото, он задержан. Связи с ним нет уже около часа. На парковке у штаба стоят всем известные бусы (микроавтобусы)», — рассказал пресс-секретарь штаба Глеб Герман. Так он прокомментировал появившиеся в сети фото, на котором четверо неизвестных в масках уводят Знака от здания, где расположен штаб Бабарико. Сейчас в офисе находятся неизвестные, предположительно, они проводят обыск.

В Координационном совете считают, что юриста задержали по делу о призывах к захвату власти. Если информация подтвердится, то лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич станет последним членом президиума совета, находящимся в Беларуси на свободе. Она пообещала, что не покинет страну.

Светлана Алексиевич сообщила соратникам, что неизвестные пытаются войти к ней в квартиру. Об этом в чате пресс-службы штаба Виктора Бабарико написал сотрудник белорусского «Еврорадио».

«Светлана Алексиевич просит, чтоб к ней приехали журналисты, потому что ей звонят с неизвестных номеров и звонят в квартиру», — сообщил он.

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