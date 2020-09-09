Эксперты Организации Объединенных Наций бьют тревогу — миру угрожает новая, более страшная пандемия.

По словам экспертов, здоровая пища становится все более недоступной для миллионов людей, что может усугубить проблему ожирения во всем мире, вызвав новую «глобальную пандемию», пишет Bloomberg.

Сообщается, что пандемия нового коронавируса привела к обеднению людей по всему миру. В результате, они ищут способы сэкономить на еде, все чаще выбирая вредный для здоровья, но дешевый фастфуд. Здоровая и питательная пища уже стала недоступна для трех миллиардов человек.

Отмечается, что расходы на здравоохранение во всем мире в следующем десятилетии могут превысить 1,3 триллиона долларов в год.

Подчеркивается, что в развитых странах ожирение представляет более серьезную угрозу, чем голод.

Minval.az