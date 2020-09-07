Армения перебросила в Сирию 450 военнослужащих, которые будут воевать против турецкой армии. Об этом пишет российское информагентство Avia.pro со ссылкой на издание «NZIV».

«В минувшие выходные стало известно, что Россия позаботилась о доставке 450 военных из Армении на фронты в Сирии, чтобы сражаться вместе с ополченцами Асада. Армянские наемники были завербованы проправительственной партией, которая действует в Сирии и Ливане и имеет штаб-квартиру в Ливане. Батальон сопровождает бригадный генерал Мухсан Нафнофф — из сирийской военной разведки по согласованию с российской базой Хмеймим», — пишут СМИ.

Minval.az