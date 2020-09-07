Сербия ставит точку в скандале, возникшем из-за поста представителя МИД России Марии Захаровой, где она высмеяла переговоры сербского лидера Александра Вучича и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Глава сербского МИД Ивица Дадич подчеркнул, что ситуация исчерпана и не оставит последствий в отношениях двух стран. Отмечается, что решающую роль в урегулировании ситуации сыграл глава МИД России Сергей Лавров.

В Белграде также заверили, что подписанные в Вашингтоне соглашения не нанесут урона отношениям с Москвой.

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