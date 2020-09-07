Визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву можно ожидать уже в ближайшие дни.

Сроки приезда политика обозначил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 7 сентября.

Minval.az