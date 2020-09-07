Визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву можно ожидать уже в ближайшие дни.
Сроки приезда политика обозначил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 7 сентября.
Визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву можно ожидать уже в ближайшие дни.
Сроки приезда политика обозначил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 7 сентября.
Дата: 2020/09/07 13:26
Раздел: Важно
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