Анкара перебрасывает танки к границе с Грецией на фоне напряженности в Средиземном море. Об этом сообщает агентство Ihlas.

По его данным, перевозящие 40 танков тягачи выехали из района Рейханлы в провинции Хатай на границе с Сирией. Затем военную технику на поезде доставят в западную провинцию Эдирне на границе с Грецией.

6 августа главы МИД Греции и Египта подписали соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. Документ уже ратифицирован парламентами двух стран.

По мнению Афин, соглашение с Египтом закрепляет право греческих островов на морской шельф и исключительную экономическую зону. Анкара заявила, что не признает данный документ, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо.

В ответ Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.

Minval.az