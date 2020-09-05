МИД России обвинило западные страны и специализированные структуры НАТО в причастности к созданию химвеществ из группы «Новичок». Об этом говорится в официальном комментарии ведомства по поводу ситуации вокруг состояния здоровья Алексея Навального.

В министерстве отметили, что в последнее время фиксируется множество враждебных заявлений по отношению к России на фоне произошедшего с Навальным. В том числе в ведомстве упомянули совместное заявление глав МИД Германии и Франции Хайко Мааса и Жан-Ив Ле Дриана.

«На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов», — указано в заявлении.

Minval.az