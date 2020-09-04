Следы нервно-паралитического вещества «Новичок» обнаружили в образцах кожи, крови и мочи, а также на бутылке, которая была у Навального с собой в поездке, пишет издание Der Spiegel.

Бутылку немецким врачам передали родственники политика. Предположительно, Навальный пил из бутылки уже после того, как его отравили.

Исследования проводил Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера (вооруженных сил Германии). О результатах стало известно из выступления государственного секретаря по вопросам обороны Герд Хуфе на закрытой встрече с членами парламента ФРГ, пишет издание.

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