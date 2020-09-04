Турция всегда ощущает поддержку Азербайджана во главе с президентом Ильхамом Алиевым во всех сферах. Об этом сказали агентству Тренд в администрации президента Турции.

Было отмечено, что Азербайджан неоднократно доказывал свое братское отношение к Турции.

«Братские отношения между Азербайджаном и Турцией являются примером для всех тюркоязычных стран. Азербайджан всегда выступает за справедливость и поддерживает ее», — сказали в администрации Эрдогана.

Как отметили в администрации, Турция так же дорожит отношениями с Азербайджаном, и они очень важны для двух братских государств.

«Стратегические отношения Турции и Азербайджана не направлены против кого-либо, а нацелены на мир и стабильность в регионе», — сказали в администрации.

В администрации добавили, что Турция, как и ранее, будет поддерживать Азербайджан во всех сферах, и без колебаний защищать его интересы, так как интересы Баку — это интересы Турции.

Minval.az