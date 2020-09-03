Араик Арутюнян, назначенный Николом Пашиняном ханкендинский гауляйтер (сам он, впрочем, предпочитает именоваться «президентом Нагорного Карабаха»), в очередной раз попал в новости. Сей субъект решил высказаться насчет переговоров по карабахскому урегулированию, куда его, вопреки титаническим усилиям армянской дипломатии, так и не позвали. И брякнул: «Давайте быть реалистами и готовиться к войне, а не обсуждать тему переговоров. Переговоров не будет, я не вижу этого». И вообще, мол, пока такой-сякой Баку «не отказался от агрессивной риторики», о переговорах не может быть и речи.

Этот спич мог бы служить прямо-таки классической иллюстрацией к басне про лису и виноград. И все напоминало бы политическую карикатуру, если бы не некоторые обстоятельства.

Прежде всего, Араик Арутюнян — далеко не самостоятельная фигура. Он — послушная марионетка премьер-министра Армении Никола Пашиняна. И это его скандальное заявление полностью укладывается в логику политики, которую проводит недавний «победитель шашлычной революции» аж с 2018 года.

А вот тут нужно поподробнее. В первые недели и месяцы после падения режима Сержа Саргсяна с победой Никола Пашиняна и его сторонников действительно связывали определенные надежды на продвижение урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. В самом деле, от власти был отстранен военный преступник, соучастник Ходжалинского геноцида Серж Саргсян и его правящая «команда», сформированная из представителей карабахского клана по принципу «каков поп, таков и приход», и это давало основание для надежд и прогнозов, что новое правительство Армении займет на переговорах более конструктивную позицию, а в мирном урегулировании будет достигнут долгожданный «прорыв». Визит в регион тогдашнего советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, заявления, прозвучавшие в ходе регионального турне Ангелы Меркель — наглядные свидетельства, какого уровня достигали тогда «большие надежды».

Но теперь, к сожалению, понятно, что ереванское «дымб-дымб-ху» мир, к сожалению, сильно переоценил. Пришедший к власти Никол Пашинян проводит даже более радикальную политику, чем его предшественники, и фактически подрывает мирные переговоры по Карабаху. Только вот эта его деятельность так и не получает должной реакции со стороны сопредседателей МГ ОБСЕ.

В самом деле, Никол Пашинян по сути отказывается от тех документов, которые сегодня находятся на столе переговоров. Поясним: отдельные переговорные инициативы, будь то «Парижские принципы», «Мадридские принципы» или «план Болтона», могут устраивать или не устраивать Азербайджан, они могут быть приняты нашей страной как основа для переговоров или отвергнуты, но, напомним в который уже раз, практически все международные переговорные инициативы предусматривают вывод оккупационных сил Армении из захваченных азербайджанских районов. А вот выводить войска Николу Воваевичу не хочется. И в результате он вообще отказывается обсуждать все то, что было «наработано» на дипломатическом поле. Это, если называть вещи своими именами, открытый срыв переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ. Только вот сопредседатели этой самой Минской группы молчат и не считают нужным реагировать.

Следующий «сюрприз» от Пашиняна — это его перманентные попытки «сломать» существующий переговорный формат и «вдавить» за стол переговоров представителей оккупационного режима, созданного Арменией в Ханкенди. Затея, с самого начала обреченная на провал: формат переговоров, согласно которому, есть две стороны конфликта — Азербайджан и Армения, и две заинтересованные стороны — азербайджанская и армянская общины Карабаха — утвержден на уровне ОБСЕ, и перекраивать его по своим капризам Ереван не может. Но по меньшей мере примечательно, что поставленный как раз Пашиняном на пост ханкендинского гауляйтера Араик Арутюнян теперь «взял курс» на реанимацию старого лозунга о «миацуме», то бишь аннексии азербайджанского Карабаха Арменией. Если еще недавно в оккупированном Ханкенди с упоением играли в «независимость» и пытались спекулировать в ходе переговоров на теме «безопасности армян Карабаха» или «защиты их прав», то теперь по ту сторону линии фронта открыто взяли курс на аннексию оккупированных территорий Азербайджана Арменией — и опять никакой реакции. Напомним: курс на аннексию задал не кто иной, как сам Никол Воваевич Пашинян со своим демагогическим заявлением «Карабах — это Армения, и точка». Проще говоря, Арутюнян послушно озвучивает пашиняновскую «шпаргалку» — ханкендинские сепаратисты продолжают курс, заданный Пашиняном, и нет сомнений, что речь идет о рассчитанной комбинации, во главе которой стоит именно Пашинян.

Тем более дают информацию к размышлению многочисленные эпизоды «бряцания языками». Араик Арутюнян, напомним, во время боев на Товузском направлении пообещал ни много ни мало нанести удар по Гяндже. Намеренно не станем интересоваться, когда будет озвучена вторая серия в стиле «ракеты можно купить в любом универмаге, а заправляем мы их тутовкой». Вспомним другое. Еще в феврале 2018 года министр обороны Армении Давид Тоноян пообещал, что его армия отныне будет приобретать «наступательное вооружение». После чего добавил: “Меняется психология, меняется подход, поскольку армии, находящиеся в состоянии обороны, всегда терпят поражение. Поэтому мы не собираемся оставаться на оборонительных позициях. Если задача пойдет о возобновлении боевых действий, то мы не будем мешкать”. То есть, по сути дела, озвучил планы Еревана совершить новые территориальные захваты. И опять посредники промолчали. Не услышали, не заметили и вообще это «выпало из поля зрения».

А теперь —небольшой экскурс в ту сферу жизни, где смыкаются психология и политика. Конечно, подобные заявления часто «выстреливаются» в расчете на внутреннюю аудиторию и для «пиара». Но одновременно это и «проверка реакции» того самого мирового сообщества. И если Минская группа в ответ на все выходки Еревана и их ханкендинских марионеток молчит,…то там, что вполне ожидаемо, «повышают планку» собственной агрессивности. Что и произошло в июле нынешнего года на Товузском направлении, где Армения от слов перешла к делу и открыто развязала новый виток агрессии на государственной границе с Азербайджаном в нескольких сотнях километров от Карабаха, сделав свои выводы из молчания МГ ОБСЕ.

А теперь, уже после боев в Товузе, сопредседатели опять «не решаются» назвать вещи своими именами и дать должную оценку безответственному поведению Армении, А один из трех сопредседателей — Россия — отправляет ей в подарок оружие на транспортных самолетах Ил-76. Миссия эта, правда, должна была быть секретной, но не осталась без внимания властей Азербайджана.

И все это уже позволяет подвести некоторые итоги. Проще говоря, Николу Пашиняну, который с первого дня пребывания у власти подрывает мирные переговоры, отвергает находящиеся на переговорном столе документы, выступает — сам или с помощью членов своей «команды» — с безответственной и агрессиивной демагогией типа «Карабах — это Армения, и точка» или «наша армия должна готовится не к обороне, а к наступлению», обещает ударить по Гяндже и Мингечауру и, наконец, нарушив государственную границу Азербайджана, переходи в наступление на Товузском направлении, сопредседатели дарят оружие — вместо того, чтобы осудить его действия.

А Никол Пашинян тем временем начинает новый виток милитаристской истерии. Он крикливо возвещает о создании 100-тысячной «народной армии», а его жена-«миротворица» проходит военную подготовку как раз на оккупированных азербайджанских землях.

И это — красноречивое доказательство, что безнаказанный произвол способен расти как снежный ком.

Экспертная группа Minval.az

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