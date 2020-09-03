В организме политика Алексея Навального нашли следы химического отравляющего вещества из группы «Новичок», заявили в правительстве ФРГ. Пресс-секретарь Владимира Путина на это ответил, что в анализах Навального, проведенных в России, никаких следов отравляющих веществ не обнаружили.

О том, каким веществом могли отравить политика, корреспонденту «Настоящего Времени» рассказал член Европейской ассоциации токсикологических центров и клинических токсикологов, главный токсиколог Баку Исмаил Эфендиев.

«Как попал яд в организм? Это могла быть элементарно такая ватная палочка с нанесенным на кончик веществом, это могла быть микроигла — мы помним отравление в Лондоне Георгия Маркова, когда был введен яд рицин уколом зонтика.

Предположительно, сначала была высказана версия, что он проглотил его внутрь вместе с чашкой чая, но, опять-таки, учитывая токсикодинамику данного вещества, может быть, он бы даже не дошел до посадки. Все-таки достаточно рискованный способ отравления, аэропорт. Другое дело — это борт самолета, который летит на большой высоте, и внезапно человек теряет сознание. Успеет ли летчик посадить его, успеют ли его увезти из аэропорта, довезти до больницы — сценарий, возможно, был такой», — заявил токсиколог Исмаил Эфендиев.

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