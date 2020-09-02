Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный стал жертвой преступления, которое немецкое правительство категорически осуждает. По словам канцлера, «есть вопросы, на которые может ответить только правительство России — и оно должно это сделать».

По словам Меркель, ситуация с Навальным привлекла внимание всего мира. Она подчеркнула, что Германия обсудит ее с партнерами по НАТО и Евросоюзу.

Канцлер Германии подчеркнула, что исследования «однозначно» показывают наличие в организме Навального следов вещества группы «Новичок». По мнению Меркель, которое приводит «Медуза», те, кто отравил политика, таким образом намеревались «заставить его замолчать».

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