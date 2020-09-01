Стартовал процесс раздачи школам и учащимся учебников, собранных для 2020-2021 учебного года и изданных заново.

Как сообщили в пресс-службе Минобразования, процесс планируется полностью завершить до 15 сентября.

На местах даны соответствующие поручения по соблюдению всех норм безопасности и санитарно-эпидемиологических норм, а также рекомендаций оперативного штаба при Кабинете Министров.

Отметим, что на 2020-2021 учебный год для I-XI классов государственных общеобразовательных учреждений страны издано 7233214 экземпляров учебников и методических пособий 339 наименований.

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