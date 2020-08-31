В Московском государственном институте международных отношений состоялось вручение ордена «Достлуг» («Дружбы») ректору МГИМО Анатолию Торкунову.

Орден за особые заслуги в укреплении сотрудничества и взаимных связей в сфере образования ректору МГИМО вручил Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

Ассоциация выпускников МГИМО в Азербайджане, в свою очередь, подарила университету миниатюрный сад, призванный привлечь внимание к глобальным проблемам и демонстрирующий один из самых актуальных трендов мирового ландшафтного искусства — создание засухоустойчивых садов в природном стиле.

Подарок от имени Ассоциации вручил председатель торгового представительства Азербайджана в России Руслан Алиев.

Minval.az