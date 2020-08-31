«Мы свято чтим память тех, кто сложил головы за нашу общую Победу. В Азербайджане ветераны окружены вниманием, заботой, и мы всегда выступали и выступаем против героизации фашистов, за сохранение исторической правды о роли Советского Союза в Победе над фашизмом».

Об этом в интервью, которое транслировалось в репортажах на телеканалах «Россия-24» и «Россия-1» по случаю открытия в Ростовской области РФ нового военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты», сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Уверен, что открытие нового мемориала будет также свидетельствовать о том, что мы стремимся к тому, чтобы следующие поколения не забывали подвиг наших отцов и дедов, чтобы они свято чтили нашу общую победу и знали правду о том, кто внес весомый вклад и решающий вклад в нашу общую Победу», — отметил глава государства.

Minval.az