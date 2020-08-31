Государственная миграционная служба (ГМС) обратилась к проживающим и пребывающим в Азербайджане иностранцам, лицам без гражданства.

Как сообщили в ГМС, решением Кабмина от 29 августа 2020 года под номером 310 особый карантинный режим продлен до 00:00 30 сентября 2020 года.

Отмечается, что в этот период деятельность ГМС будет осуществляться в действующем порядке:

«В то же время учитывая, что ужесточенный карантинный режим охватывает Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, все региональные миграционные управления, за исключением бакинского городского регионального миграционного управления, возобновляют работу в полном объеме. Желающие получить постоянный вид на жительство в Азербайджане иностранцы могут обращаться в рабочие дни с 09:00 по 18:00 по телефону (012) 566-37-74 в связи с участием в онлайн-курсах по изучению азербайджанского языка, истории, культуры, а также законодательства по правам и обязанностям. Для более подробной информации 24 часа 7 дней в неделю беспрерывно работает «кол-центр (012) 919», — сообщили в службе.

Minval.az