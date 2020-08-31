Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник направил президенту нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперову поздравительное письмо.

«Уважаемый Вагит Юсуфович,

Сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем – 70-летием со дня рождения.

Благодаря Вашему профессионализму и организаторскому таланту «ЛУКОЙЛ» сегодня является одной из крупнейших нефтегазовых компаний в мире.

Многолетняя плодотворная деятельность компании «ЛУКОЙЛ» в нашей стране вносит важный вклад в расширение азербайджано-российского экономического взаимодействия, способствуя тем самым развитию и укреплению дружественных отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов», — говорится в поздравительном письме главы государства.

Кроме того, Ильхам Алиев 31 августа подписал распоряжение о награждении Вагита Юсуфовича Алекперова орденом «Достлуг» за особые заслуги в развитии взаимных связей между Азербайджаном и Россией.

Minval.az