Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник направил президенту нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперову поздравительное письмо.
«Уважаемый Вагит Юсуфович,
Сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем – 70-летием со дня рождения.
Благодаря Вашему профессионализму и организаторскому таланту «ЛУКОЙЛ» сегодня является одной из крупнейших нефтегазовых компаний в мире.
Многолетняя плодотворная деятельность компании «ЛУКОЙЛ» в нашей стране вносит важный вклад в расширение азербайджано-российского экономического взаимодействия, способствуя тем самым развитию и укреплению дружественных отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.
Желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов», — говорится в поздравительном письме главы государства.
Кроме того, Ильхам Алиев 31 августа подписал распоряжение о награждении Вагита Юсуфовича Алекперова орденом «Достлуг» за особые заслуги в развитии взаимных связей между Азербайджаном и Россией.