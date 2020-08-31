Постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики в период введенного на территории страны до 30 сентября 2020 года особого карантинного режима запрещены все массовые мероприятия, в том числе запрещено собираться в группы более 5-10 человек в общественных и других местах, приостановлена деятельность мечетей.

Как сообщили в пресс-службе МВД, поскольку в этом году Ашура совпала с периодом особого карантинного режима, наши граждане с пониманием отнеслись к этому вопросу и в целом соблюдали установленные Оперативным штабом ограничения. Только в нескольких городах и районах были предприняты попытки собраться в группы, что многократно повышает риск заражения людей, и это было предотвращено.

«Несмотря на это, в некоторых СМИ и соцсетях были предприняты попытки связать соответствующие запреты именно с недопущением проведения религиозных ритуалов в день Ашура.

Подчеркивая недостоверность такой информации, и выражая глубокое уважение свободе вероисповедания людей, мы заявляем, что в период особого карантинного режима недопустимо проведение любых собраний, даже массовых акций в поддержку вооруженных сил. Единственной целью введенных ограничений является защита здоровья населения».

Minval.az