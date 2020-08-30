Глава правительства Армении Никол Пашинян вместе с т.н. «президентом» карабахских сепаратистов Араиком Арутюняном в воскресенье побывал на боевых позициях оккупационного режима.

«На боевых позициях ознакомились с инженерными работами по укреплению инфраструктур, с работой по повышению безопасности личного состава, новыми технологиями надежной охраны позиций, социально-бытовыми условиями военнослужащих. Армия была и остается приоритетом наших приоритетов», — приводит «Спутник» слова премьера, озвученные им на странице в Facebook.

Согласно информации пресс-службы правительства Армении, Пашиняна и Арутюняна в этой поездке сопровождали министр обороны Армении Давид Тоноян и «командующий» войсками сепаратистов Джалал Арутюнян.

Minval.az