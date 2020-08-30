Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов,

31 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков, ночью и утром возможны кратковременные дожди, будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 19-23, днем 28-33 градуса тепла.

В Баку ночью ожидается 20-22, днем 31-33 градуса тепла.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 23-24 градусов тепла.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. В ечером в ряде горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22, днем 30-34, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

Minval.az