Оштрафованы лица, планировавшие провести церемонию «Ашура» в Джейранбатане.

Как сообщили в пресс-службе МВД, группа людей собралась перед мечетью в поселке Джейранбатан Апшеронского района.

Всего 29 человек, в том числе и ахунд мечети поселка Джейранбатан Кязым Эйюбов, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов и доставлены в отделение полиции.

В отделении полиции с ними были проведены разъяснительные беседы. В отношении 29 лиц были составлены административные протоколы, и каждый был оштрафован за нарушение правил особого карантинного режима и не соблюдение социальной дистанции.



Minval.az