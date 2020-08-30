При поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и инициативе «Общества азербайджанцев Барселоны» в испанском городе Барселона состоялось открытие Дома Азербайджана.

Как сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой, в церемонии приняли участие проживающие в Каталонии азербайджанцы и представители общин различных народов, питающих дружеские чувства к нашей стране.

В начале церемонии были продемонстрированы видеоролики, посвященные 5-летней деятельности «Общества азербайджанцев Барселоны» и процессу создания Дома Азербайджана, озвучено поздравление главы Госкомитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова.

На мероприятии выступили председатель Общества азербайджанцев в Барселоне, глава Дома Азербайджана Керим Керимов, член правления общества Нармин Салаева, генеральный консул Грузии в Барселоне Кетеван Гоголашвили.

Отметим, что при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Дома Азербайджана созданы в Германии, Италии, Польше, Венгрии, Турции, Эстонии и других странах.

Minval.az