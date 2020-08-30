Группа людей собралась перед одной из мечетей Сабунчинского района, планируя провести церемонию «Ашура».

Они были задержаны сотрудниками полиции, проходящими службу в этом районе, и доставлены в 42-е отделение полиции, передает пресс-служба МВД.

В отделении полиции, с задержанными провели разъяснительные беседы. Согласно статье 211.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) на 12 человек составили административный протокол за нарушение правил особого карантинного режима и не соблюдение социальной дистанции. Они были оштрафованы на 100 манатов.

Minval.az