Сотрудники отдела полиции Шамкирского района пресекли проведение церемонии «Ашура» в Аллее Шехидов села Ашагы Сейфали, несмотря на предупреждения не проводить религиозные собрания во время службы в регионе.

Сотрудники милиции немедленно приостановили проведение церемонии, задержали 15 жителей села и доставили их в отделение полиции, сообщает пресс-служба МВД.

После разъяснительной беседы 12 задержанных были оштрафованы по ст. 211 КоАП (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов), а собранные в отношении остальных 3 человек материалы были отправлены на рассмотрение в районный суд.



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