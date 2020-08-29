ЗАО “Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) упростило процесс продажи билетов на авиарейсы Баку-Нахчыван, Нахчыван-Баку.

Об этом сообщает пресс-служба AZAL.

“В связи с большим спросом продажа авиабилетов на рейсы авиакомпании осуществляется в порядке очередности. Чтобы записаться в очередь, необходимо связаться с колл-центром и отправить документы в письменной форме посредством формы обратной связи на официальном сайте компании или посредством нижеприведенных номеров Whatsapp”: ⠀

Для рейсов Баку-Нахчыван: +994 55 204 65 54 (онлайн форма)

Для рейсов Нахчыван-Баку: +994 60 487 30 11 (онлайн форма )

Более подробную информацию можно получить в видеоинструкции.

Minval.az