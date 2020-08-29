Компаниям и индивидуальным предпринимателям в ОАЭ разрешено заключать торговые и финансовые сделки с израильскими фирмами и физическими лицами. Запрет действовал с 1972 года.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Заид Аль Нахайян издал указ, официально прекративший действие закона об экономическом бойкоте Израиля. Как уточнило информагентство WAM, документ обнародован на фоне достижения договоренностей о нормализации отношений между странами.

«Указ принят в рамках усилий ОАЭ по расширению дипломатического и коммерческого взаимодействия с Израилем, а также разработки «дорожной карты» в интересах стимулирования экономического роста и содействия технологическим инновациям, передало агентство.

Компаниям и индивидуальным предпринимателям в ОАЭ теперь разрешено заключать торговые и финансовые сделки с израильскими фирмами и физическими лицами. Израиль может ввозить в ОАЭ любые товары, торговля которыми допускается на территории этой арабской страны.

Экономический бойкот был введен Абу-Даби в 1972 году федеральным законом под номером 15.

Президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли договоренностей о полной нормализации двусторонних отношений.

Как следует из соглашения, Израиль временно приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан в соответствии с американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Палестинское руководство уже объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения.

Minval.az