Как утверждают психологи, в глубине души о своих «пяти минутах славы» мечтает каждый. Старший лейтенант ВС Армении Гурген Алавердян, тот самый неудачливый диверсант, попавший в плен на Геранбойском направлении, вполне возможно, тоже мечтал увидеть свое имя «на маншете» и «услышать» в теленовостях. Но вряд ли в такой редакции и при таких обстоятельствах, как это происходит сейчас.

В Армении, где по горячим следам «провала» своей диверсионной группы держали (и явно передержали) паузу, теперь, после того, как Азербайджан распространил видео допроса захваченного в плен офицера, бушует самый настоящий «диверсионный переполох». Вовсю верещит МИД Армении, обвиняя Азербайджан в «нарушении международного гуманитарного права» и по традиции в «ненависти к армянам». Депутат парламента Армении Наира Зограбян состряпала собственное обращение: да как эти азербайджанцы посмели надеть на армянского офицера наручники?!!!! Это нарушение всех мыслимых и немыслимых норм международного гуманитарного права! Экс-омбудсмен Армении Лариса Алавердян договорилась до того, что заявила: она-де не исключает, что Гургена Алавердяна вообще «похитили», и даже пытается пристегнуть к своей версии новомодный термин «гибридная война»: дескать, таким образом такой-сякой Азербайджан пытается запугать «мирное население» Армении.

Не станем интересоваться у этого «женского ударного батальона» армагитпропа, не подвела ли его участниц пресловутая «девичья память» и не упустили ли они из внимания, что Гурген Алавердян явился на чужую землю с оружием, чего никакое «гуманитарное право» уж точно не предусматривает, и что надевать наручники на пойманного диверсанта — это в порядке вещей. Важно другое: чего именно так перепугались в Армении? Там действительно ну до ужаса озабочены судьбой своего офицера? Или армянский перепуг имеет совсем другое объяснение?

А теперь вспомним: на допросе, после которого ереванские пропагандистки дружно возопили о «нарушении норм международного гуманитарного права», плененный старший лейтенант рассказал кое-что интересное. По его словам, вышестоящее командование поручило им «совершить диверсионную операцию на боевых позициях Вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения в Геранбойском районе, то есть, используя гранаты и автоматы, уничтожить как можно больше азербайджанских военнослужащих», что специально сформированная для такого задания группа 20 дней проходила спецподготовку, изучала подходы к местности, правда, когда пришлось действовать, все пошло не по плану. Проще говоря, действующий военнослужащий армянской армии после специальной подготовки по приказу командования был направлен на территорию Азербайджана с диверсионно-террористическим заданием. И попался на месте преступления. Причем произошло это вскоре после того, как, напомним в который уже раз, Давид Тоноян, министр обороны Армении, не только прямо обещал новые территориальные захваты по принципу «новая война — новые территории», но и грозил «укротить противника» при помощи действий «штурмовых групп», которые «создадут хаос» в тылу. То есть прямо обозначил курс Еревана на «террористическую войну». И уж тем более понятную пищу для размышлений дают существующие в Армении традиции политического террора вообще и культ вокруг профессионального террориста Монте Мелконяна, в частности. И это если еще не очень вникать в тонкости взаимоотношений Никола Пашиняна с профессиональными террористами из верхушки «Сасна Црер». Неслучайно, что в Баку уже «по горячим следам» расценили слова Тонояна как заявление в духе международного терроризма, а в Армении попытались в ответ уверить всех и вся, что их министра «неправильно поняли».

И вот теперь, через год с небольшим — а это как раз тот срок, чтобы прикинуть планы, подобрать людей, подготовить их и провести рекогносцировку на местности — в Азербайджане «берут на горячем» армянского диверсанта. И этот самый диверсант уже на первом допросе начинает «откровенничать» и заливаться соловьем, рассказывая, кто, куда и с каким заданием его послал. Более того, в Ереване по понятным причинам прекрасно осведомлены, что Гурген Алавердян уж точно не заблудился в тумане и тем более не был похищен. И тем более понимают: весьма вероятно, что на распространенном видео — далеко не весь его рассказ. В начале девяностых, когда Армения уже развязывала против Азербайджана террористическую войну, а офицеры ее спецслужб готовили на своих базах боевиков «Садвала», которых потом забрасывали в Баку с заданием устраивать взрывы в метро, и вербовали граждан РФ типа того же Игоря Хатковского, официальному Еревану удалось «выкрутиться» и не угодить в список спонсоров международного терроризма, причем главным образом потому, что мировому сообществу было в общем-то не до Южного Кавказа, но теперь все может повернуться иначе. Особенно если уже не в выкладках экспертов, а в показаниях диверсантов будут упомянуты, скажем, экспортные трубопроводы.

Так что основания для перепуга у Еревана есть. Более того, весь тот «диверсионный переполох», который устроили вокруг Гургена Алавердяна по ту сторону линии фронта, только подтверждает существующие подозрения. И самое главное, Еревану не удастся развеять их при помощи такой вот волны примитивных истерик у микрофона.

Нурани

Minval.az