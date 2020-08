В шведском городе Мальме начались беспорядки после того, как антиисламские активисты сожгли Коран. Об этом сообщает телеканал STV.

Массовые беспорядки с применением насилия начались вечером в пятницу, 28 августа, в районе Русенгорд. В них принимали участие около 300 человек. Вышедшие на улицы полностью заблокировали дорожное движение, использовали салюты и петарды, бросали в полицию брусчатку и бутылки. Нападениям подверглась и служба спасения. Известно, что недовольные акцией повредили несколько машин правоохранителей и спасателей. Во время беспорядков начался пожар, в который граждане бросали покрышки и мусор.

Riots in #malmö, Sweden tonight after a member of ‘Stram Kurs’ burned the Quran in public pic.twitter.com/S72D8gqe9k

— stephen 🇬🇧 (@LFC_blano) August 28, 2020