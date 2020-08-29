В шведском городе Мальме начались беспорядки после того, как антиисламские активисты сожгли Коран. Об этом сообщает телеканал STV.

Массовые беспорядки с применением насилия начались вечером в пятницу, 28 августа, в районе Русенгорд. В них принимали участие около 300 человек. Вышедшие на улицы полностью заблокировали дорожное движение, использовали салюты и петарды, бросали в полицию брусчатку и бутылки. Нападениям подверглась и служба спасения. Известно, что недовольные акцией повредили несколько машин правоохранителей и спасателей. Во время беспорядков начался пожар, в который граждане бросали покрышки и мусор.

Riots in #malmö, Sweden tonight after a member of ‘Stram Kurs’ burned the Quran in public pic.twitter.com/S72D8gqe9k — stephen 🇬🇧 (@LFC_blano) August 28, 2020

«Сейчас мы боремся с происходящими беспорядками. Неспокойно во всем районе. У нас нет контроля над ситуацией, и она вызывает беспокойство», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь местной полиции Рикард Лундквист.

Несколько дней назад уличный художник и провокатор Дан Парк, ранее судимый за разжигание межнациональной розни, обратился к городским властям за разрешением на проведение перед Исламским центром в Русенгорде манифестации на тему последствий исламизации Скандинавии. В рамках акции он планировал сжечь Коран.

Полиция и суд отказали Парку в разрешении, отметив, что угроза общественному порядку представляется настолько большой, что свобода митингов и демонстраций может быть ограничена. Тем не менее акция все-таки состоялась. Ее организовали члены датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс».

Minval.az