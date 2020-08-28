Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось за минувшие семь дней на 1,8 млн — на этом уровне недельный прирост держится с конца июля.

В относительном выражении он опустился до минимума с начала пандемии — 7,5%, информирует ТАСС.

В общей сложности коронавирус нашли у 24,5 млн человек, или более 0,3% населения Земли. При этом 65,4% из них уже здоровы: за неделю число вылечившихся возросло на 1,45 млн, до 16 млн.

Условный уровень летальности новой инфекции (окончательный можно будет определить только после завершения пандемии) обновил минимум, снизившись до 3,4%. Но эксперты прогнозируют, что осенью с ростом заболеваемости этот показатель может повыситься.

За семь дней из-за коронавируса, как и неделей ранее, умерли около 38 тыс. человек. Всего в мире зарегистрировано примерно 832 тыс. летальных исходов, связанных с новым заболеванием.

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