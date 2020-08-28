IV Международная выставка оборонной промышленности «ADEX» в Баку, запланированная на сентябрь 2020 года, перенесена на октябрь 2021 года.

Об этом сообщили в Министерстве оборонной промышленности.

«Выставка ADEX по плану должна была состояться в Баку в первой декаде сентября. Однако, из-за коронавируса COVID-19 принято решение отложить ее на следующий год», — цитирует представителя ведомства «Интерфакс».

По его словам, выставка пройдет в Баку 5-7 октября 2021 года.

Международная выставка «ADEX» проходит в Баку под патронатом президента Азербайджана с 2014 года. Организатором выставки, которая проводится раз в два года, выступает Министерство оборонной промышленности.

Minval.az