29 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако днем в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер, днем немного усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-22, днем 28-31 градус тепла, в Баку ночью 18-20, днем 29-31 градус тепла.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 23-24 градусов тепла.

29 августа в районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются грозы, местами ливни, град, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 28-33, в горах ночью 8-13, днем 16-21 градусов тепла.

Minval.az