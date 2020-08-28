27 августа с 12.00 до 15.00 состоялся вебинар, проведенный Программным директором Европейской Академии Новостей Сергеем Становкиным.

Отметим, что Сергей Становкин был назначен Главой коммерческих представительств BBC World News Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Литве, Молдове, России, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Украине и Эстонии в 2012. Будучи экспертом по международным медиа с 2009 года, два раза в год в лондонской штаб-квартире корпорации BBC он проводит семинары «Национальный брендинг и международные коммуникации». До своего настоящего назначения с 2006 года он являлся Главой коммерческого представительства BBC World News в России.

Ранее С. Становкин работал на должности Генерального Директора британской компании DARS Consulting (UK) Ltd., руководя проектами в области национального и корпоративного брендинга, а также стратегических коммуникаций, PR, GR и IR.

В ходе вебинара были обсуждены такие темы как конкуренция в сфере СМИ, поиск индивидуальной идентичности, роль СМИ в обществе, персонификация информационных потоков, организация специальных коммуникационных проектов, коммерческая независимость и редакционная непредвзятость.

В течении трех часов руководители азербайджанских СМИ, редакторы, и журналисты (в том числе и сотрудник Минвала) познакомились с лучшим международным опытом работы в области медиа, средств массой информации и информационных технологий.

Сергей Становкин отметил, что ожидаемым результатом станет формирование и улучшение у всех участников имеющихся у них навыков анализа информации и подготовки информационных материалов и их презентации целевым группам коммуникационного воздействия как у себя в стране, так и за рубежом. В процессе занятий всем участникам был предоставлена возможность не только адаптировать свои рабочие планы с учетом полученной информации, но и обсудить их в рамках стратегических сессий и семинаров.

В ходе вебинара так же обсуждались вопросы резкой активизации негативного направления СМИ «фейк-ньюс», а так же роль блоггеров и социальных сетей в целом, их влияние на информационную пропаганду и общественное сознание.

Отметим, что данное мероприятие было организовано SOCAR совместно European News Academy.

Все участники вебиария получат дипломы-сертификаты Европейской Академии Новостей.

Minval.az

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